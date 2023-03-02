Тен Хаг — об отсутствии голов у Вегорста: он был одним из лучших на поле, он был вовлечён

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил вклад нападающего Ваута Вегорста в победу над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.
«Вегорст был одним из лучших на поле. Он был вовлечён. Они с Магуайром участвовали в эпизоде с первым голом и вынудили соперника забить в свои ворота. Гол Гарначо – Вегорст прессинговал. Третий гол – Вегорст тоже прессинговал и вынудил соперника допустить ошибку. Это дало Фреду возможность забить.
Вегорст понимает, как правильно располагаться. При владении и без него он делает по-настоящему хорошую работу на команду.
Ему не хватает только голов? Они придут. У меня такое бывало уже со многими игроками. Например, с Рашфордом на старте сезона. Он не забивал в каждом матче, но, исходя из опыта, я знаю, что голы придут, когда игрок освоится получше.
Сейчас Вегорст проводит много матчей за «МЮ», но времени после его перехода прошло ещё не так много», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
- 2 марта 2023
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