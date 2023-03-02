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Семак поделился ожиданиями от первого матча «Зенита» после возобновления сезона РПЛ

Семак поделился ожиданиями от первого матча «Зенита» после возобновления сезона РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Встреча пройдёт в субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге.

«Все ли футболисты здоровы и работают в общей группе? Практически все здоровы — за исключением Клаудиньо. Проблема, которая была у него ранее, никуда не ушла, и на данный момент он не занимается в общей группе. Посмотрим, как будет завтра, его участие под вопросом. Все остальные игроки готовы к матчу. Нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей пришли и поддержали нас, потому что болельщики и фанаты делают тот антураж и атмосферу вокруг футбола, которые мы все любим.

«Пари НН» в кубковом матче играл в Санкт-Петербурге, здесь же готовится к матчу с «Зенитом». Съездили ли на стадион «Кировец», посмотрели ли кубковый матч? Да, мы съездили и посмотрели кубковый матч. В первом тайме преимущество нижегородцев было очень большим, во втором игра немного выровнялась, но второй мяч сразу закрыл все вопросы. С точки зрения спортивной составляющей «Пари НН» выглядел гораздо сильнее и заслуженно победил.

Мы все заждались возобновления сезона, мы хотим начать играть в официальных матчах, а не только в товарищеских, все ребята соскучились. Мы ждём очередной тяжёлой игры, наша задача — делать максимум того, на что мы способны, и меньше ошибаться. В остальном же — это футбол, где невозможно всё предположить на сто процентов. Результат практически любого матча предсказать невозможно», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

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