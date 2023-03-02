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Моуринью покинет «Рому» по окончании сезона, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

Моуринью покинет «Рому» по окончании сезона, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью покинет клуб, если команда не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

После 24 туров римский клуб занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая на одно очко от римского «Лацио», идущего четвёртым. Срок действующего контракта Моуринью с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Португалец работает с командой с лета 2021 года.

Отметим, что в последний раз римский клуб участвовал в Лиге чемпионов в сезоне-2018/2019.

В следующем туре «Рома» сыграет дома с «Ювентусом». Встреча пройдет в воскресенье, 5 марта. Стартовый свисток — в 22:45 по московскому времени.

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