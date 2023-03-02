На бортах стадионов во время всех матчей 18-го тура РПЛ появятся цитаты Юрия Розанова

На всех матчах 18-го тура Российской Премьер-Лиги на бортах стадионов появятся цитаты комментатора Юрия Розанова, сообщает телеграм-канал «Матч ТВ».

Известный спортивный комментатор скончался в возрасте 59 лет после продолжительной болезни в марте 2021 года.

В 1-м туре после возобновления сезона РПЛ будут сыграны следующие встречи: «Факел» — «Химки» (3 марта), «Спартак» — «Урал», «Зенит» — «Пари Нижний Новгород», «Ахмат» — «Оренбург», «Ростов» — «Локомотив» (все — 4 марта), «Динамо» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Торпедо», «Сочи» — ЦСКА (все — 5 марта).

После 17 матчей первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 42 очка. Следом идёт «Спартак» с 36 очками, замыкает тройку «Ростов» (35).