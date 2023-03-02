Нагорных: не будем прилагать сверхусилий, чтобы удержать Миранчука

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, будет ли клуб стараться продлить контракт с полузащитником Антоном Миранчуком. Ранее агент футболиста заявил, что Антон не будет продлевать контракт, истекающий летом 2024 года, и намерен продолжить карьеру в Европе.
«Если Антон продолжит играть так же, как во второй игре со «Спартаком», то он будет иметь хорошие предложения.
Будем ли прилагать сверхусилия, чтобы удержать его в клубе? Нет. Сегодня у нас состав, который не надо удерживать. Сегодня «Локомотив» состоит из футболистов, которые хотят играть в клубе. Хотят пройти путь возвращения в элитную часть таблицы РПЛ. Мы сегодня не видим никаких оснований, чтобы это не сделать», — приводит слова Нагорных ТАСС.
- 2 марта 2023
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