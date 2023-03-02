«Реал» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится первый матч полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру в прямом эфире также покажет телеканал «Матч ТВ».

Во втором полуфинале встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Осасуна». В первом матче, состоявшемся 1 марта, победу одержал клуб из Памплоны — 1:0. Вторая игра состоится 4 апреля. Ответная встреча между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт 5 апреля.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Бетис», в финале 2022 года обыгравший «Валенсию» (1:1, 5:4 пен.).

Топ комбинаций и голевых передач 23-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.