«Реал» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится первый матч полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру в прямом эфире также покажет телеканал «Матч ТВ».
Во втором полуфинале встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Осасуна». В первом матче, состоявшемся 1 марта, победу одержал клуб из Памплоны — 1:0. Вторая игра состоится 4 апреля. Ответная встреча между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт 5 апреля.
Действующим обладателем Кубка Испании является «Бетис», в финале 2022 года обыгравший «Валенсию» (1:1, 5:4 пен.).
Топ комбинаций и голевых передач 23-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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