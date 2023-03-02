Павлюченко: в Англии единоборство Игнатова и Тикнизяна даже смотреть бы не стали

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что арбитр правильно рассудил момент с единоборством полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова и защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Спартак» забил при счёте 1:1 и довёл матч до победы (4:2). Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза позднее признала, что арбитр Сергей Иванов ошибочно засчитал второй гол «Спартака».

«Я сразу после матча поддержал судью Сергея Иванова. Нарушения в том эпизоде не было. Шла обоюдная борьба, не увидел, чтобы Игнатов как-то явно руками заваливал Тикнизяна. Скорее, что тут защитник не имел права так играть. Надо было действовать проще — выбить за линию, пусть «Спартак» угловой бы лучше подал. Как говорил нам Олег Романцев: «Есть 45-й ряд — туда и бей, если что». Это нормальная борьба двух мужиков. Думаю, Тикнизян это падение больше нарисовал. В чемпионате Англии на такой эпизод внимания бы не обратили, даже VAR не стали бы смотреть.

В конце концов, у нас же футбол, а не бальные танцы. После каждого контакта свистеть будем? Я вот тоже жаловался на судейство, а потом оказался в Англии, где меня пару раз отоварили, а арбитры разводили руками — это футбол. В целом Иванов отработал хорошо, его решения не оказали влияния на исход матча. Были некоторые сомнения относительно пенальти на Антоне Миранчуке, но этот эпизод на усмотрение арбитра», — приводит слова Павлюченко «РИА Новости Спорт».