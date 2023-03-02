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Глушаков прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России

Глушаков прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков прокомментировал результаты жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России. Напомним, «Пари НН» сыграет на домашнем стадионе с «Ростовом».

«Узнал, что попали в Кубке на «Ростов». Самое важное, что сыграем дома. Уверен, что болельщики тоже очень довольны, придут поддержать нас и помогут пройти дальше. Сложный соперник, но нет ничего невозможного.

Будет интересный матч. Ведь нам ещё играть и в чемпионате, на их поле в Ростове. С нетерпением жду возвращения в родной Ростов и кубковую игру в Нижнем!» — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Напомним, пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России выглядят следующим образом:

  • «Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар);
  • «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);
  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);
  • «Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва).
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