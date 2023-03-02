Глушаков прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России
Поделиться
Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков прокомментировал результаты жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России. Напомним, «Пари НН» сыграет на домашнем стадионе с «Ростовом».
«Узнал, что попали в Кубке на «Ростов». Самое важное, что сыграем дома. Уверен, что болельщики тоже очень довольны, придут поддержать нас и помогут пройти дальше. Сложный соперник, но нет ничего невозможного.
Будет интересный матч. Ведь нам ещё играть и в чемпионате, на их поле в Ростове. С нетерпением жду возвращения в родной Ростов и кубковую игру в Нижнем!» — написал Глушаков в своём телеграм-канале.
Напомним, пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России выглядят следующим образом:
- «Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар);
- «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);
- «Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва).
Новость по темеКак вам жеребьёвка Кубка России?
Комментарии
- 2 марта 2023
-
15:40
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:49
-
14:34
-
14:26
-
14:21
-
14:18
-
14:08
-
14:08
-
14:06
-
13:56
-
13:41
-
13:36
-
13:29
-
13:23
-
13:23
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:32
-
12:24
-
12:22
-
12:15
-
12:01
-
11:54
Партнерский контент