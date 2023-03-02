Промес не будет присутствовать на суде в Нидерландах в пятницу, иначе его могут арестовать

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не будет присутствовать на судебном заседании в Нидерландах, связанному с делом о покушении футболиста на убийство, сообщает AD.

«У него есть контрактные обязательства со своим клубом. И мы не пришли к соглашению в переговорах с Генпрокуратурой. Они хотят арестовать его, когда он приедет в Нидерланды, и хотя мы думаем, что сможем быстро доказать, что это необоснованно, но он рискует быть задержанным на более длительный срок. По крайней мере, на несколько недель. Тогда он не выполнит свои обязательства перед «Спартаком», и это может стоить ему контракта», — сообщил адвокат форварда Роберт Малевич.

По словам адвоката, Промес также не сможет присутствовать на заседании по видеосвязи. Судья не сможет задавать вопросы футболисту, а слово будет предоставлено его представителю.

В декабре 2020 года стало известно, что Промес напал с ножом на своего двоюродного брата на семейном празднике и может быть приговорён к 4 годам лишения свободы. В июне 2022 года Квинси обязали выплатить компенсацию родственнику. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

Имя форварда «Спартака» также упоминается в деле о поставке наркотиков, в которые, как сообщалось ранее, он вложил деньги. В пятницу, 3 марта, ему будет предъявлено обвинение в покушении. Следствие по делу о наркотиках ещё продолжается.