Рашфорд, Ихеаначо и Лено — претенденты на приз лучшему игроку февраля в АПЛ

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту февраля.

На награду претендуют защитник «Тоттенхэма» Эмерсон, нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо, вратарь «Фулхэма» Бернд Лено, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, полузащитник «Фулхэма» Манор Соломон, а также нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

Голосование продлится до 6 марта. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В январе 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан форвард «МЮ» Маркус Рашфорд, лучшим тренером — наставник «Арсенала» Микель Артета.

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