Ещенко — о Кубке России: на «Спартак» все настраиваются на 200%. Легко с «Уралом» не будет

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результаты жеребьёвки Фонбет Кубка России. Напомним, на стадии 1/2 финала Пути РПЛ красно-белые встретятся с «Уралом».

«Говорить, что «Спартаку» повезло, нельзя. «Урал» дошёл до полуфинала Кубка России, это достойно уважения. Легко никому точно не будет! На абсолютно каждую игру нужно настраиваться. Все команды всегда настраиваются на «Спартак» на двести процентов. Думаю, что у всех четырёх команд одинаковые шансы на проход в финал. Фаворитов в верхней части сетки нет», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, по итогам жеребьёвки сформировались следующие полуфинальные пары Пути РПЛ: