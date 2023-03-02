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Радимов — о жеребьёвке Кубка: если «Динамо» не прибавит в обороне, «Зенит» их снесёт

Радимов — о жеребьёвке Кубка: если «Динамо» не прибавит в обороне, «Зенит» их снесёт
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Российский тренер Владислав Радимов прокомментировал пару «Динамо» и «Зенита» в 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу (Путь регионов).

«Зенит» выиграл у «Волги» на классе, минуты с 15‑й прибрал игру к рукам и довёл матч до победы. Что касается «Динамо» — если они не прибавят в игре в обороне, «Зенит» снесёт их. Не хватает баланса. У «Динамо» есть время исправить, осенью они смогли это сделать. «Зенит» играет на «Газпром Арене», это добавляет вистов команде из Петербурга», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России выглядят следующим образом:

«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар);
«Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);
«Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва).

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