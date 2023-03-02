Рахманович: Рахимич — легенда в ЦСКА и во всей стране. Один из лучших опорников

Боснийский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович рассказал, кого знает из соотечественников, выступавших в Российской Премьер-Лиге.
«Кого знаю из боснийцев, выступавших в РПЛ? Топича, тоже был в Самаре. Ещё близко общаюсь со своим земляком Ахметовичем, в прошлом нападающего «Ростова» [и «Волги»]. Мерсудин рассказывал об РПЛ только хорошее. Ещё расспрашивал о России Рахимича. Элвер – легенда и в ЦСКА, и во всей стране. Один из лучших опорников на моей памяти», — приводит слова Рахмановича Sport24.
Элвир Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год, за это время проведя 346 матчей за московский клуб. Вместе с ЦСКА Рахимич пять раз становился чемпионом России, семь раз обладателем Кубка России, а также выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.
- 2 марта 2023
-
17:07
-
16:59
-
16:57
-
16:55
-
16:55
-
16:52
-
16:41
-
16:39
-
16:39
-
16:33
-
16:29
-
16:22
-
16:19
-
16:14
-
16:03
-
15:59
-
15:57
-
15:52
-
15:50
-
15:46
-
15:41
-
15:40
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:49
-
14:34
-
14:26
-
14:21
-
14:18
-
14:08