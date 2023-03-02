Рахманович: Рахимич — легенда в ЦСКА и во всей стране. Один из лучших опорников

Боснийский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович рассказал, кого знает из соотечественников, выступавших в Российской Премьер-Лиге.

«Кого знаю из боснийцев, выступавших в РПЛ? Топича, тоже был в Самаре. Ещё близко общаюсь со своим земляком Ахметовичем, в прошлом нападающего «Ростова» [и «Волги»]. Мерсудин рассказывал об РПЛ только хорошее. Ещё расспрашивал о России Рахимича. Элвер – легенда и в ЦСКА, и во всей стране. Один из лучших опорников на моей памяти», — приводит слова Рахмановича Sport24.

Элвир Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год, за это время проведя 346 матчей за московский клуб. Вместе с ЦСКА Рахимич пять раз становился чемпионом России, семь раз обладателем Кубка России, а также выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.