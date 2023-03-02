Андрей Тихонов назвал фаворитов Кубка России

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал жеребьёвку полуфиналов Фонбет Кубка России Пути РПЛ и стадии 1/4 финала Пути регионов.

«Я думаю, что больше шансов сыграть в финале плей-офф Пути РПЛ у «Спартака» и ЦСКА. Из этих команд, я считаю, «Урал» — это оптимальный вариант для «Спартака».

В плей-офф Пути регионов шансов, конечно, больше у «Зенита», потому что они играют дома, противостояние состоит из одного матча («Зенит» сыграет с «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Конечно, «Зенит» — фаворит. Наверное, самая интересная пара этого этапа Кубка России. Конечно, есть «Ахмат» — «Краснодар», «Нижний Новгород» — «Ростов», есть «Локомотив», но я думаю, что это самая интересная пара», — приводит слова Тихонова ТАСС.