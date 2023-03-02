Сын Роналдиньо подписал профессиональный контракт c «Барселоной»

18-летний Жоао Мендес де Ассис Морейра, сын известного экс-футболиста Роналдиньо, подписал профессиональный контракт с каталонской «Барселоной», информирует пресс-служба молодёжной команды сине-гранатовых в «Твиттере».
Юный футболист начнёт свои выступления за «Барселону» с молодёжной команды U19.
Отметим, что сыну Роналдиньо 18 лет. Он выступает на позиции нападающего, но также может сыграть в полузащите.
42-летний Роналдиньо, будучи футболистом «Барселоны», принял участие в 207 матчах за сине-гранатовых. В составе каталонского клуба легендарный бразилец забил 94 гола и отдал 70 результативных передач. Также Роналдиньо выступал за «Милан» и ряд других клубов. Он завершил карьеру в январе 2018 года.
Роналдиньо в 42 в полном порядке! Магия бразильского волшебника. Видео:
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