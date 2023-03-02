Осинькин отреагировал на слова Салиховой, назвавшей его лучшим российским тренером

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слова супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой. Салихова заявила, что Осинькин — лучший российский тренер.
«Не так часто руководители клубов выделяют того или иного тренера, футболиста. Конечно, это приятно. Мы с Черновым, Пруцевым, Зиньковским были много времени вместе, вместе росли. Приятно, что уровень, который они получили у нас, позволяет им быть конкурентоспособными в таких клубах, как «Спартак».
У некоторых тренеров игроки выходят на пик, но потом не могут проявить себя в других клубах? Это не камень в их огород. Это прежде всего говорит о том, что такие тренеры умеют вытащить из игрока всё лучшее, что в нём есть, и строят игру на лучших качествах футболиста. И не всегда потом эти качества могут быть востребованы в других клубах, – приводит слова Осинькина Metaratings.
- 2 марта 2023
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