«Реал» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 2 марта, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хосе Мунуэры Монтеры прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На пути к этой встрече «сливочные» провели три игры, начания со стадии 1/16 финала. Сначала команда Карло Анчелотти обыграла «Касереньо» (1:0), а после совершила два впечатляющих камбэка — сначала с «Вильярреалом» (3:2), затем с «Атлетико» в мадридском дерби (3:1 по итогам овертаймов).
«Барселона» в своей сетке плей-офф турнира испытала проблемы только в первом матче, когда победила «Интерсити» лишь в дополнительное время (4:3). Затем сине-гранатовые разгромили «Сеуту» (5:0), а после минимально обыграли «Реал Сосьедад» (1:0).
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