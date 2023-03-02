«Иванов + Казарцев — нет пенальти». «Локо» — о возможном пенальти в игре со «Спартаком»

«Локомотив» на своей странице в социальной сети опубликовал шуточную подпись и прикрепил к ней видео с эпизодами судейской работы Сергея Иванова и Василия Казарцева. Оба арбитра работали на матче Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники встречались со «Спартаком», по ходу которого судьи не назначили пенальти в ворота красно-белых в одном из спорных моментов. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Иванов — пенальти. Казарцев — пенальти. Иванов + Казарцев — нет пенальти», — говорится в сообщении, опубликованном в клубном телеграм-канале.

Позднее Экспертно-судейская комиссия постановила, что Иванов правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол на Миранчуке.