Неймар делает всё возможное, чтобы восстановиться после травмы к игре с «Баварией» в ЛЧ

Бразильский звёздный нападающий французского «ПСЖ» Неймар настроен восстановиться после травмы к ответному матчу с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 8 марта в Германии. Об этом сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, Неймар делает всё возможное, чтобы успеть вернуться в состав парижан к этому матчу. Его участие в ответной встрече не исключается, даже несмотря на довольно сжатые сроки. Сейчас бразильский футболист проходит интенсивную терапию, направленную на восстановление травмы верхней части тела.
Напомним, в первом матче между «ПСЖ» и «Баварией», который проходил в Париже, победу со счётом 1:0 одержали гости. Единственный гол в матче забил вингер мюнхенцев Кинсгли Коман.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:
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