Василий Уткин: Дзюба — удивительно глупый человек

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об интеллектуальных способностях нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Я понял, почему у Артёма Дзюбы такая долгая и успешная карьера – карьера у него, безусловно, успешная, это имя останется в истории российского чемпионата и российского футбола.

Он удивительно глупый человек. Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное – не воспринимать всерьёз никакие угрозы. У него есть он сам, и он сам в себя бесконечно верит.

Огромное число футболистов являются людьми по-настоящему творческими, склонны к рефлексии, преувеличению, они мнительны, а вот Дзюба – нет, понимаете?» — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.