Виктор Осимхен прокомментировал слухи о переходе в клуб АПЛ
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Нигерийский нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал интерес к нему со стороны клубов английской Премьер-лиги, заявив, что все его мысли сосредоточены на текущем сезоне в неаполитанской команде.
«АПЛ? Я думаю, что туда хочет попасть каждый футболист. Кто знает, что может произойти однажды. Но прямо сейчас я могу заверить вас, что это даже не приходило мне в голову. Это отвлекало бы меня от прекрасного сезона. Мои мысли только с Неаполем и «Наполи». Вот и всё», — приводит слова Осимхена Corriere della Sera.
24-летний нигерийский нападающий сыграл за «Наполи» 25 матчей в текущем сезоне, в которых отметился 21 забитым мячом и четырьмя результативными передачами.
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В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена:
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