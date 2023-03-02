Вратарь «Крыльев» Фролов: я должен был выйти на поле в случае серии пенальти с «Динамо»

Голкипер московского «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, что тренерский штаб команды собирался выпустить его на поле в случае серии послематчевых пенальти во время ответной игры с «Динамо» (1:1) в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Я должен был выйти на поле в случае серии пенальти с «Динамо». Мы обсуждали это с тренерским штабом. Я что, просто так бегал, разминался и готовился?

Выйду ли на серию пенальти в следующей стадии, если потребуется? Посмотрим. Поживём — увидим», — сказал Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам двухматчевого противостояния (3:2) «Крылья Советов» вышли в следующий раунд Пути РПЛ, где встретятся с московским ЦСКА. Первый матч между командами пройдёт 15 марта в Самаре, а ответный 5 апреля в Москве.