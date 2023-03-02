Вратарь «Крыльев» Фролов: я должен был выйти на поле в случае серии пенальти с «Динамо»

Голкипер московского «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, что тренерский штаб команды собирался выпустить его на поле в случае серии послематчевых пенальти во время ответной игры с «Динамо» (1:1) в 1/4 финала Фонбет Кубка России.
«Я должен был выйти на поле в случае серии пенальти с «Динамо». Мы обсуждали это с тренерским штабом. Я что, просто так бегал, разминался и готовился?
Выйду ли на серию пенальти в следующей стадии, если потребуется? Посмотрим. Поживём — увидим», — сказал Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
По итогам двухматчевого противостояния (3:2) «Крылья Советов» вышли в следующий раунд Пути РПЛ, где встретятся с московским ЦСКА. Первый матч между командами пройдёт 15 марта в Самаре, а ответный 5 апреля в Москве.
- 2 марта 2023
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:54
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:12
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:52
-
18:52
-
18:45
-
18:45
-
18:25
-
18:14
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
17:58
-
17:55
-
17:33
-
17:23
-
17:20
-
17:14
-
17:07
-
16:59
-
16:57
-
16:55
-
16:55
-
16:52
-
16:41
-
16:39