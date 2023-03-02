Василий Уткин: Дзюба — футбольный Оскар Кучера

Известный спортивный журналист Василий Уткин сравнил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу с ведущим Оскаром Кучерой.
«Что удивительно, практически любая цитата Дзюбы отдельно выглядит как более-менее нормальное высказывание. Но если смотреть по всему интервью, то это действительно футбольный Оскар Кучера. Главное, что у него мнение есть по любому вопросу, и главное, что оно, как правило, противоречит мнению, высказанному чуть ранее.
Вот, например, в контексте разговора об уходе из «Зенита» Дзюба говорит, что клуб должен был сохранить ветеранов, которые умеют побеждать. Но дальше-то он говорит, что нужно делать ставку на молодых. Взаимоисключающие понятия, вам не кажется? Но в голове Дзюбы это как-то совмещается», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.
- 2 марта 2023
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