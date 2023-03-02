Василий Уткин: оперативная память Дзюбы приближается к памяти золотой рыбки

Известный спортивный журналист Василий Уткин оценил поведение нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. Напомним, Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. До этого футболист защищал цвета турецкого «Адана Демирспор».

«Я читал, что у страуса эму оперативная память 24 часа – если он встретил вас вчера, сегодня может уже не вспомнить. В данном случае, вы уж меня извините, но оперативная память Дзюбы приближается к оперативной памяти золотой рыбки. Аквариумная золотая рыбка – это не та, которая выполняет желания, а та, которая вообще ничего не помнит» — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Ранее Уткин сравнил Дзюбу с ведущим Оскаром Кучерой.

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