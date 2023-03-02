Российские инвесторы могут приобрести клуб бразильской Серии B

Компания Total Sports Investment (TSI), управляющим директором которой является россиянин Роман Дубов, может приобрести клуб бразильской Серии B «Лондрину». Об этом сообщает Globo Esporte.
«Я всегда был уверен, делая свои вложения в «Лондрину». Но теперь у нас появилось предложение о покупке. Оно от русских, они должны ещё раз приехать. Это очень хорошее предложение», — сказал управляющий компании SM Sport, которая заведует «Лондриной» сейчас, Серхио Малукелли.
Планируется, что сумма сделки составит чуть более $ 100 млн. Её планируют завершить к 2024 году.
TSI владеет рядом активов в футболе и хоккее, самым заметным из которых является кипрский футбольный клуб «Пафос». Дубов ранее занимал различные управленческие должности в таких командах, как английский «Портсмут» и латвийская «Рига». Также функционер был членом правления «Рединга».
- 2 марта 2023
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