Сергеев: «Зениту» было без разницы, кто окажется нашим соперником по Кубку России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев заявил, что сине-бело-голубым было без разницы, кто станет их следующим соперником по второму этапу четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Если честно, разницы, кто окажется нашим соперником по Кубку России, не было. Раз досталось «Динамо», значит, будем готовиться к «Динамо». Но перед этим у нас ещё две игры чемпионата — с «Пари НН» и «Химками».

Мы хорошо поработали на зимних сборах, плюс уже была кубковая игра с «Волгой» в Ульяновске, откуда после победы вернулись в хорошем настроении. Теперь надо сразу начать набирать очки в чемпионате. Тем более что после матча на Кубок в весеннюю часть, можно сказать, уже втянулись», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».