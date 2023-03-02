Гаргаев: как Дзюба может называть «Зенит» Рио-де-Жанейро, получив от него столько денег?

Представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев высказался о резонансном интервью с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой, в котором тот раскритиковал политику формирования состава санкт-петербургского «Зенита» с опорой на бразильских футболистов. Экс-игрок сине-бело-голубых заявил, что «Зенит» из Санкт-Петербурга становится «Зенитом» из Рио-де-Жанейро.

«Для меня неприемлемо, когда «Зенит» называют Рио-де-Жанейро. Я сторонник чётких правил. Когда есть в клубе главный тренер, он принимает решения. И если какой-то футболист не попадает на поле и считает, что он обделён временем, тут правда на стороне тренера. Спорить или считать, что против него какой-то заговор — это смешно.

Тренер назначает состав, тренер принимает решения и тренер ответственен за результат, а сколько иностранцев играет — это уже не его проблемы. В РПЛ есть определённый лимит. Если клуб не нарушает его, о чём может быть речь? Возьмём самый простой аспект — финансовый. «Зенит» дал этому футболисту столько, сколько он ни в одном клубе не заработал бы, даже 50%. И как после этого можно называть «Зенит» Рио-де-Жанейро?» — приводит слова Гаргаева Metaratings.