Фото: «Бавария» показала имена игроков команды на жестовом языке

Мюнхенская «Бавария» на своей странице в социальной сети опубликовала фотографии футболистов основного состава команды, которые жестами демонстрируют свои имена на жестовом языке.
Фото: ФК «Бавария»
Фото: ФК «Бавария»
Жесты были проработаны в сотрудничестве с сообществом глухонемых болельщиков «Баварии». Каждый из жестов отражает отличительные характеристики каждого футболиста мюнхенцев. Например, имя Сержа Гнабри на жестовом языке выглядит как его фирменное празднование, а жест Маттейса де Лигта отражает его четвёртый игровой номер и его сердечную преданность «Баварии».
Фото: ФК «Бавария»
Фото: ФК «Бавария»
«Сегодня я очень, очень горжусь своей «Баварией». Нам позволили осуществить этот проект своими силами, что действительно много значит для нас. Вот почему «Бавария» — это «Бавария». Моё сердце бешено бьётся, у меня мурашки по коже», — сказал болельщик «Баварии» Штефан.
Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне:
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