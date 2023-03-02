Защитник «Баварии» Павар рассказал о конфликте с Неймаром во время матча с «ПСЖ» в ЛЧ

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар рассказал о конфликте с бразильским нападающим «ПСЖ» Неймаром во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами (1:0).

«Это часть футбола (смеётся). Я видел фотографии, на которых он, должно быть, что-то говорил мне, но я этого не слышал. В конце концов, я был просто счастлив тому, что мы победили», — приводит слова Павара Sport1.

Напомним, Павар в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов был удалён на 92-й минуте за получение второй жёлтой карточки. Французский защитник «Баварии» совершил грубый фол на нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси. После этого Неймар, по информации английских СМИ, подошёл к Павару и, показывая пальцем на голову, сказал: «Ты сумасшедший!»

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