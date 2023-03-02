Президент АПЛ высказался о «Челси», который потратил более € 600 млн за два ТО

Президент английской Премьер-лиги Ричард Мастерс прокомментировал повышенные траты владельцев «Челси» во время последнего летнего и зимнего трансферного окна. Всего синие потратили на новичков более € 600 млн.
«Я здесь не для того, чтобы защищать новых владельцев «Челси», которые владеют клубом меньше года и у которых было два трансферных окна. Очевидно, что они проводят трансферную политику, отличную от политики предыдущего правления. Они подписали молодых игроков с более длительными контрактами и более низкой зарплатой. Вопрос в том, собираются ли они продать некоторых игроков в следующее окно.
Я не могу ответить на вопрос, перерасходовали ли они лимит. Я здесь не для того, чтобы защищать их, но их действия можно будет оценивать только по прошествии длительного времени — трёх-четырёх лет», — приводит слова Мастерса Evening Standard.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023:
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