Мостовой: «Спартаку» и ЦСКА повезло, что жребий развёл их в полуфинале. Будет яркий финал!

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о жеребьёвке Фонбет Кубка России Пути РПЛ, по итогам которой ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с «Уралом». Также он прокомментировал итоги жеребьёвки Пути регионов.
«Московским командам повезло, что жребий развёл их в полуфинале и они не попали друг на друга. Значит, будет яркий финал! По крайней мере, к этому всё и идёт. Думаю, что «Спартак» с ЦСКА должны обыгрывать своих соперников и проходить дальше. Хотя и «Урал», и «Крылья Советов» далеко не подарок. Команды сейчас находятся в хорошей форме.
Что касается нижней части сетки, там всё довольно очевидно. Я считаю «Зенит» явным фаворитом там, они должны выигрывать все свои матчи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 2 марта 2023
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