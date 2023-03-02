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Защитник «Крыльев» Горшков объяснил, как удалось выбить «Динамо» из верхней сетки Кубка

Защитник «Крыльев» Горшков объяснил, как удалось выбить «Динамо» из верхней сетки Кубка
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о выходе команды в полуфинал Фонбет Кубка России. Вчера, 1 марта, самарцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) в ответном матче 1/4 финала и по сумме двух матчей прошли дальше.

«С «Динамо» была была отличная игра. Самое главное — есть прекрасный результат. В конце матча было тревожно? Немножко. У нас был явный момент: забей его — и было бы спокойно. Грамотные замены удержали счёт. «Крылья» прошли дальше — всё по делу», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам двухматчевого противостояния (3:2) «Крылья Советов» вышли в следующий раунд Пути РПЛ, где встретятся с московским ЦСКА. Первый матч между командами пройдёт 15 марта в Самаре, а ответный – 5 апреля в Москве.

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