«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании

Сегодня, 2 марта, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» примет «Барселону». Мадридский клуб озвучил список из 11 футболистов, которые выйдут на поле «Сантьяго Бернабеу» с первых минут.

Стартовый состав «Реала» выглядит следующим образом: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Н. Фернандес — Кроос, Модрич, Камавинга — Вальверде, Бензема, Винисиус.

Стартовый свисток главного арбитра матча Хосе Мунуэры Монтеры прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Ответная игра между командами состоится 5 апреля в Барселоне на «Камп Ноу». В финале соревнования одной из команд предстоит встретиться с победителем полуфинальной пары «Осасуна» — «Атлетик» Бильбао.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.