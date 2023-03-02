Билялетдинов: совсем не уверен, что в финале верхней сетки Кубка увидим ЦСКА и «Спартак»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о жеребьёвке Фонбет Кубка России Пути РПЛ, по итогам которой ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с «Уралом». Также он прокомментировал итоги жеребьёвки Пути регионов.
«Я смотрел многие четвертьфинальные матчи и могу с уверенностью сказать, что «Крылья Советов» — очень непростой соперник. ЦСКА будет с ними тяжело. «Урал» тоже далеко не подарок. «Спартаку» нужно будет настраиваться на все сто процентов. Я совсем не уверен, что в финале верхней сетки Кубка России мы увидим ЦСКА и «Спартак». Посмотрим, как сложится. Думаю, итоговые пары получились интересными», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 2 марта 2023
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