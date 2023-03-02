Гендир «Брайтона»: отвечу на любой звонок «Челси», если дело не касается наших тренеров

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер иронично высказался касательно «Челси», главный тренер которого, Грэм Поттер, ранее возглавлял «чаек». В данный момент лондонский клуб испытывает серьёзные проблемы, а в СМИ появляются слухи об интересе синих к Роберто Де Дзерби, который возглавил «Брайтон» после ухода английского специалиста.

«Я счастлив ответить на любой телефонный звонок в «Челси», за исключением случаев, когда это касается наших тренеров. Я сказал уборщицам, чтобы они были осторожны, так как они тоже могут стать целью охотников за головами», — приводит слова Барбера talkSPORT.

По итогам 24 туров «Челси» занимает 10-ю строчку Премьер-лиги, набрав 31 очко. В следующем туре лондонцы сыграют с «Лидсом», матч состоится в субботу, 4 марта, начало – в 18:00 мск.

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