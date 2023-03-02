«Реал» — «Барселона»: стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Кубка Испании

Сегодня, 2 марта, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хосе Мунуэры Монтеры прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Н. Фернандес — Кроос, Модрич, Камавинга — Вальверде, Бензема, Винисиус.

«Барселона»: тер Штеген — Кунде, Бальде, Араухо, М. Алонсо — Бускетс, Кессье, де Йонг — Гави, Ф. Торрес, Рафинья.

На пути к полуфинальному матчу «Реал» обыграл такие команды, как «Касереньо» (1:0),«Вильярреал» (3:2) и «Атлетико» (3:1 после овертаймов). «Барселона» одержала верх над «Интерсити» (4:3 после овертаймов), «Сеутом» (5:0) и «Реалом Сосьедад» (1:0). Ответная игра между «Реалом» и «Барселоной» состоится 5 апреля.