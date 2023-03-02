Агент Худякова прокомментировал интерес к вратарю «Локомотива» со стороны «Манчестер Сити»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы вратаря московского «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Манчестер Сити», заявив, что сторона игрока надеется на получение железнодорожниками предложения о трансфере в ближайшее время.
«Интерес «Манчестер Сити»? У меня много информации, которая не подлежит огласке. Информацию надо подавать тогда, когда она готова, обсуждена и все факты совершены. Тогда можно делиться с кем-то ещё. Варианты, которые есть у меня, все для внутреннего употребления. О них должны знать футболист, я и третья сторона. Пока мы молчим. Это обычный процесс, связанный с судьбой каждого футболиста.
Я не знаю, что будет в будущем и получит ли «Локомотив» предложение по трансферу Худякова в ближайшее время, но я надеюсь, что такое будет возможно», — приводит слова Шпинёва Metaratings.
- 2 марта 2023
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