Агент Худякова прокомментировал интерес к вратарю «Локомотива» со стороны «Манчестер Сити»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы вратаря московского «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Манчестер Сити», заявив, что сторона игрока надеется на получение железнодорожниками предложения о трансфере в ближайшее время.

«Интерес «Манчестер Сити»? У меня много информации, которая не подлежит огласке. Информацию надо подавать тогда, когда она готова, обсуждена и все факты совершены. Тогда можно делиться с кем-то ещё. Варианты, которые есть у меня, все для внутреннего употребления. О них должны знать футболист, я и третья сторона. Пока мы молчим. Это обычный процесс, связанный с судьбой каждого футболиста.

Я не знаю, что будет в будущем и получит ли «Локомотив» предложение по трансферу Худякова в ближайшее время, но я надеюсь, что такое будет возможно», — приводит слова Шпинёва Metaratings.