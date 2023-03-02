Виталий Дьяков согласился с утверждением Артёма Дзюбы о футбольных агентах

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков согласился с мнением нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы о футбольных агентах.
«В большинстве своём я с Артёмом соглашусь. Когда ты наверху, то вокруг тебя будут крутиться все. Не только агенты, даже в плане дружбы с тобой будут пытаться дружить, ты ведь играешь в большой команде: «Динамо», «Зенит», «Спартак»; у тебя большая зарплата, и с тобой много людей пытается задружить, и агенты крутятся. Когда ты пропадаешь с радаров, то эти люди просто отсеиваются. Поэтому это не только агентов касается, но и обычных людей», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».
О футбольных агентах Дзюба рассуждал в одном из последних своих интервью, отметив, что представитель футболиста должен быть игроку как старший брат.
- 2 марта 2023
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