Виталий Дьяков согласился с утверждением Артёма Дзюбы о футбольных агентах

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков согласился с мнением нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы о футбольных агентах.

«В большинстве своём я с Артёмом соглашусь. Когда ты наверху, то вокруг тебя будут крутиться все. Не только агенты, даже в плане дружбы с тобой будут пытаться дружить, ты ведь играешь в большой команде: «Динамо», «Зенит», «Спартак»; у тебя большая зарплата, и с тобой много людей пытается задружить, и агенты крутятся. Когда ты пропадаешь с радаров, то эти люди просто отсеиваются. Поэтому это не только агентов касается, но и обычных людей», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

О футбольных агентах Дзюба рассуждал в одном из последних своих интервью, отметив, что представитель футболиста должен быть игроку как старший брат.