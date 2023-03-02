Игрок «Милана» рассказал, что легенда НБА умолял его не переходить в итальянский клуб

Французский футболист итальянского «Милана» Пьер Калюлю рассказал, что легендарный игрок НБА Тони Паркер отговаривал его переходить в стан россонери из «Лиона».
«Когда я собирался покинуть «Лион», я получил видеозвонок: это был Тони Паркер. Я проговорил с ним около 45 минут и думал: «У меня что, галлюцинации?» Он говорил, что я талантливый игрок, что выбор за мной. Он умолял меня не уходить из «Лиона», — приводит слова Калюлю La Repubblica.
22-летний Калюлю перешёл в «Милан» из молодёжной команды «Лиона» в 2020 году. Вместе с миланцами французский защитник стал чемпионом Италии в 2022 году. В текущем сезоне Калюлю смог отметиться одним забитым мячом в 33 матчах за россонери во всех турнирах.
Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»:
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