Владимир Гранат: «Зенит» можно назвать явным фаворитом нижней сетки Кубка России
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о жеребьёвке Фонбет Кубка России Пути регионов, по итогам которой его бывший клуб встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
«Зенит» можно назвать явным фаворитом нижней сетки Кубка России. В следующей стадии будут играть с «Динамо» у себя дома — это является дополнительным преимуществом для них.
Матчи нижней части сетки должны получиться довольно интересными. Можно точно сказать, что будет серьёзная борьба», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Четвертьфинальный матч Кубка России Пути регионов между «Зенитом» и «Динамо» состоится в четверг, 16 марта, в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является московский «Спартак».
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