Масалитин: вторая игра ЦСКА с «Краснодаром» — сплошное разочарование

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России с «Крыльями Советов».
«Игры были хорошие, свежие. Самарская команда опять создаётся, но остаётся на своем уровне, имеет свой почерк. Очень многое она потеряла в этом межсезонье в атакующей группе, поэтому работы предстоит ещё много. Что касается ЦСКА, я бы не сказал, что в выездном матче он фаворит. Осенний отрезок команда на выезде играла от обороны. Очень осторожно. Впереди что-то забили, не забили.
Главное, чтобы сзади ничего не создавалось. Мы видели уже две встречи с «Краснодаром». В первом матче ЦСКА смотрелся на уровне, если говорить о первом тайме. Всё настраивало на позитивный лад. Но второй тайм и вторая игра – сплошное разочарование. Опять вернулись к тому, что надо что-то создавать впереди», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».
- 2 марта 2023
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