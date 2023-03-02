Колосков: не факт, что «Зенит» пройдёт вторую часть сезона без потерь
Поделиться
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от второй части сезона в Российской Премьер-Лиге.
«И внизу интрига, и вверху. Конечно, борьба усилится за призовые места, и я думаю, что сейчас в хорошем состоянии «Спартак», ЦСКА, и «Краснодар». Уверен, что «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» не сказали своё слово.
Поэтому я ожидаю очень жёсткую конкуренцию, и не факт, что «Зенит» пройдёт без потерь. И внизу будут биться команды. Вторая часть сезона будет очень интересной и насыщенной на события», — цитирует Колоскова «Евро-Футбол.Ру».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата перед началом 18-го тура РПЛ. «Зенит» лидирует в национальном первенстве.
Комментарии
- 2 марта 2023
-
23:16
-
23:09
-
22:59
-
22:55
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:26
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:29
-
21:29
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:08
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:29
-
20:19
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:54
Партнерский контент