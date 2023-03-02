Колосков: не факт, что «Зенит» пройдёт вторую часть сезона без потерь

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от второй части сезона в Российской Премьер-Лиге.

«И внизу интрига, и вверху. Конечно, борьба усилится за призовые места, и я думаю, что сейчас в хорошем состоянии «Спартак», ЦСКА, и «Краснодар». Уверен, что «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» не сказали своё слово.

Поэтому я ожидаю очень жёсткую конкуренцию, и не факт, что «Зенит» пройдёт без потерь. И внизу будут биться команды. Вторая часть сезона будет очень интересной и насыщенной на события», — цитирует Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата перед началом 18-го тура РПЛ. «Зенит» лидирует в национальном первенстве.