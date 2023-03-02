Фанаты «Реала» разбросали банкноты с изображением президента «Барселоны» Лапорты
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Сегодня, 2 марта, проходит первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» принимает «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу». Перед началом встречи болельщики хозяев разбросали на улице перед стадионом банкноты с изображением президента каталонцев Жоана Лапорта, выкрикивая: «Коррупция в федерации».
Болельщики «Реала» разбрасывают банкноты с изображением Лапорты
Причиной такого поведения фанатов «сливочных» связаны с обвинениями в адрес «Барселоны» из-за возможного подкупа судей. В частности, появлялась информация, что сине-гранатовые покупали услуги вице-президента технического комитета судей Хосе Марии Энрикеса Негрейру. Сам клуб заявил, что они только получали только консультации по арбитрам, которые обслуживали их встречи.
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