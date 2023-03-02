Источник: уголовное дело против Промеса осложняет процедуру получения им гражданства РФ

Министерство спорта Российской Федерации отказалось оказывать помощь московскому «Спартаку» в процедуре получения нидерландским нападающим команды Квинси Промесом гражданства России. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.
«Футбольный клуб «Спартак» Москва направил в Минспорта России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Куинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».
В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспорта России принято решение отказать ФК «Спартак» Москва в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Куинси Антону Промесу», — сообщили в ведомстве.
По информации источника, отказ Минспорта в содействии «Спартаку» вызван сообщением Министерства внутренних дел об открытом против Квинси Промеса уголовном деле в Нидерландах.
Напомним, в Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками.
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