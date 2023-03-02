Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс стал рекордсменом по участию в «эль класико»

Сегодня, 2 марта, проходит первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» принимает «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу». Как сообщает статистический портал Opta Sport, для полузащитника сине-гранатовых Серхио Бускетса это уже 46-е участие в рамках «эль класико», что является рекордом за всю историю противостояния между клубами.

Бускетс обошёл своего бывшего одноклубника Лионеля Месси, а также экс-защитника и капитана «сливочных» Серхио Рамоса. Оба футболиста в данный момент представляют парижский «ПСЖ».

Ответная игра между клубами состоится 5 апреля, начало – в 23:00 мск. Одна из команд в финале соревнования встретится с победителем пары «Осасуна» — «Атлетик» Бильбао.

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