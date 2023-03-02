«Реал» — «Барселона»: каталонцы вышли вперёд благодаря автоголу Милитао

Сегодня, 2 марта, проходит первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» принимает «Барселону». Команды встречаются на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хосе Мунуэры Монтеры прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 26-й минуте каталонцы поймали мадридский «Реал» на контратаке. Франк Кессье вышел один на один с голкипером и, несмотря на попытку защитников отобрать мяч, сумел затолкать его в ворота — 1:0. После взятия ворот судьи проверяли момент на возможный офсайд, но позже засчитали мяч. В протоколе встречи гол Кессье был переписан на автогол Эдера Милитао.

На пути к полуфинальному матчу «Реал» обыграл такие команды, как «Касереньо» (1:0),«Вильярреал» (3:2) и «Атлетико» (3:1 после овертаймов). «Барселона» одержала верх над «Интерсити» (4:3 после овертаймов), «Сеутой» (5:0) и «Реалом Сосьедад» (1:0). Ответная игра между «Реалом» и «Барселоной» состоится 5 апреля.