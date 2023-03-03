«Отец вне поля. Очень и очень строгий». Осимхен — о Спаллетти

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о работе с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Нигерийский футболист заявил, что если в будущем решит стать тренером, то хочет быть похожим на итальянского специалиста.
«Если я когда-нибудь стану тренером, я хотел бы быть таким, как он. Он как отец вне поля: всегда готов выслушать и дать совет по любому поводу. На тренировках Спаллетти очень и очень строгий. Он очень злится на тех, кто не выкладывается на 100 процентов. Спаллетти несколько раз ругал и меня, это случалось раньше и, вероятно, произойдёт снова. Ещё одна вещь, которая сводит его с ума: когда он видит, что кто-то не делает того, на что способен. Он — тот, кто делает всё возможное и требует этого же от нас», — приводит слова Осимхена Corriere della Sera.
В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена:
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