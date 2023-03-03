Невилл: «Манчестер Юнайтед» — наиболее возможный вариант для продолжения карьеры Кейна

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объяснил, почему для нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна единственным логичным местом продолжения карьеры является команда Эрика тен Хага.

«Гарри Кейн захочет выигрывать трофеи. Если он собирается уйти, я думаю, сейчас самое время. И «Манчестер Юнайтед» — единственный наиболее возможный вариант для Гарри Кейна этим летом.

«Манчестер Сити» не сможет его подписать из-за Холанда. В «Челси» его тоже трудно представить из-за их соперничества с «Тоттенхэмом». По этой же причине он не перейдёт в «Арсенал». Упоминалась мюнхенская «Бавария», это могло произойти, и, я думаю, президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви был бы счастливее, если бы игрока продали в другую страну.

«Манчестер Юнайтед» отчаянно нуждается в центральном нападающем. Болельщики «Тоттенхэма» будут в ярости на меня, потому что будут считать, что я пытаюсь переманить их игрока в клуб. Но я думаю, что если Гарри хочет выигрывать трофеи, то ему придётся покинуть «Тоттенхэм», потому что у них проблемы с этим аспектом», — приводит слова Невилла talkSPORT со ссылкой на Sky Sports.

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