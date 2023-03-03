Президент Аргентины высказался об обстреле супермаркета из сети семьи Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал инцидент, в ходе которого двое мужчин на мотоциклах расстреляли магазин в Росарио, принадлежащий семье жены футболиста Антонеллы Рокуццо.

«Мы многое делаем, но, очевидно, нужно будет сделать что-то ещё, потому что в Росарио проблема насилия и организованной преступности очень серьёзна. Сегодня утром я получил ужасную новость из Росарио, где был обстрелян супермаркет. Я сразу связался с мэром, сразу поговорил с начальником штаба полиции. Мы многое делаем, но очевидно, что нам предстоит расследовать детали», — цитирует политика Tyc Sports.

Местные власти расследуют произошедшее, мужчины могут быть замешаны в вымогательстве денег у Месси. В результате инцидента никто не пострадал, во время нападения супермаркет был закрыт, большая часть пуль попала в ставни.

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