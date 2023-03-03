Судья РПЛ рассказал, как проходил тест на полиграфе
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Судья Российской Премьер-Лиги Роман Галимов рассказал о деталях прохождения теста на полиграфе.
«Зашёл в комнату – там аппаратура. Датчики надели, кажется, на руки и ноги, уже точно не помню. Такой опыт стараешься отбрасывать. Хотя мы нормально пообщались – порядка 4-5 часов. Я рассказал, как было, своё видение. Кто захотел, тот услышал. На дополнительные вопросы ответил. Это был единственный раз, когда меня проверяли на полиграфе. Такой вот опыт в копилочку», — сказал Галимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
40-летний Роман Галимов получил назначение на игру 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН». Арбитр будет впервые работать в роли судьи на матче РПЛ за последние четыре года.
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