Судья РПЛ рассказал, как проходил тест на полиграфе

Судья Российской Премьер-Лиги Роман Галимов рассказал о деталях прохождения теста на полиграфе.

«Зашёл в комнату – там аппаратура. Датчики надели, кажется, на руки и ноги, уже точно не помню. Такой опыт стараешься отбрасывать. Хотя мы нормально пообщались – порядка 4-5 часов. Я рассказал, как было, своё видение. Кто захотел, тот услышал. На дополнительные вопросы ответил. Это был единственный раз, когда меня проверяли на полиграфе. Такой вот опыт в копилочку», — сказал Галимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

40-летний Роман Галимов получил назначение на игру 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН». Арбитр будет впервые работать в роли судьи на матче РПЛ за последние четыре года.

